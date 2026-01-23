Игорь Дивеев высказался о взаимодействии с вратарём «Зенита» Денисом Адамовым

Новичок «Зенита» центральный защитник Игорь Дивеев рассказал о давнем знакомстве с голкипером сине-бело-голубых Денисом Адамовым после совместной игры в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт» (4:1).

— С Денисом Адамовым вы и по сборным, начиная с юношеских, хорошо знакомы?

— Да. Он знает мои сильные качества, а я — его сильные качества. Понимаем, что он может, и что я могу, — приводит слова Дивеева официальный сайт «Зенита».

Игорь Дивеев и Денис Адамов начали контрольную встречу с «Шанхай Порт» в стартовом составе и были заменены в перерыве матча при счёте 2:0 в пользу «Зенита».

