Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев высказался о взаимодействии с вратарём «Зенита» Денисом Адамовым

Игорь Дивеев высказался о взаимодействии с вратарём «Зенита» Денисом Адамовым
Комментарии

Новичок «Зенита» центральный защитник Игорь Дивеев рассказал о давнем знакомстве с голкипером сине-бело-голубых Денисом Адамовым после совместной игры в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт» (4:1).

— С Денисом Адамовым вы и по сборным, начиная с юношеских, хорошо знакомы?
— Да. Он знает мои сильные качества, а я — его сильные качества. Понимаем, что он может, и что я могу, — приводит слова Дивеева официальный сайт «Зенита».

Игорь Дивеев и Денис Адамов начали контрольную встречу с «Шанхай Порт» в стартовом составе и были заменены в перерыве матча при счёте 2:0 в пользу «Зенита».

Материалы по теме
Дивеев — о дебюте за «Зенит»: говорят, что форма мне идёт! Приятно слышать, поверю

Видео: Символическая сборная партнёров Игоря Дивеева

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android