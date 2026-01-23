Виталий Кутузов: Роналду отправили жить ко мне, непонятному челу

Экс-игрок «Милана», «Спортинга» и сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал о совместном выступлении с португальским нападающим Криштиану Роналду в «Спортинге».

— Мы с Роналду жили в одной комнате, могли обсуждать футбол, предстоящих соперников. Я плохо говорил по-португальски, а его только подняли в основу – на этом и сошлись. К моменту, когда Роналду подняли в основной состав, я уже успел освоиться в «Спортинге», и его отправили жить со мной. Я непонятный чел, и он (улыбается). На выездах провели много времени вместе. Ну и могли сесть, что-то обсудить. Криштиану задавал вопросы про «Милан». Тогда уже появился Milan Lab – он и про это спрашивал: новые технологии, работа с телом. Ему всё это уже тогда было интересно, а я делился. Криштиану действительно был очень интересен «Милан». Он мечтал о жизненных вызовах, хотел понять, как там. Помню, мы поехали играть на его родину, остров Мадейра, когда Бышовец тренировал «Маритиму». Роналду там встречала толпа народа.

Он – человек, который всегда мечтал стать лучшим. Роналду волновал и внешний облик – постоянно какие-то эпиляции, зеркала, причёски, гели. У него было маниакальное отношение ко всему этому. Постоянная борьба с самим собой, желание стать лучше, красивее – у него ведь тогда что-то с лицом было не то. Мне было всё равно, но для Криштиану – катастрофа. Он хотел меняться. Мальчишкой купил первую машину, это был Mercedes C-класса, такой обрезанный с двумя дверьми. Роналду был неимоверно счастлив этой покупке, но ему не было 18-ти, прав – тоже. Возили братья.

— Сейчас Роналду узнал бы вас?

— Наверное, должен, если у него нет деменции. И если я не так сильно изменился, мы же все стареем. Зависит от контекста, но Криштиану точно сильно бы напрягся сразу же (улыбается), — сказал Кутузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Кутузов выступал за «Спортинг» с 2002 по 2003 год.