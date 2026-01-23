Сергей Семак объяснил, почему с «Шанхай Порт» за «Зенит» не смог сыграть Богдан Москвичёв

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об изменении формата контрольного матча с китайским «Шанхай Порт» (4:1), из-за которого в игре не принял участие голкипер Богдан Москвичёв.

— Сергей Богданович, до начала игры была информация о том, что матч будет состоять из трех таймов по 30 минут. В итоге перед стартовым свистком решили, что будет два по 45. С чем было связано такое решение?

— Команда соперника изначально просила нас сыграть три тайма по 30 минут. Перед началом матча они изменили решение и предложили нам сыграть все-таки стандартные два по 45. Мы не стали возражать, поэтому сыграли нормальный матч в два тайма по 45 минут.

— Но вы предпочитали три тайма по 30 минут?

— Нет, это как раз изначально, прежде чем договориться о сегодняшнем матче, наши китайские коллеги предложили нам сыграть, это их инициатива была — три по 30. Их же инициатива сегодня уже перед матчем изменилась — решили сыграть два по 45.

— Как-то это изменило ваши планы на состав?

— Совсем немного. Мы хотели и вратарям дать сыграть по 30 минут, чтобы у нас ещё и Богдан Москвичев вышел. Но я думаю, что сыграет в следующем матче. Менять через 30 минут, потом 15 и ещё через 15 мы сочли не совсем уместным в данной ситуации, поэтому сыграет в следующем матче. По остальным игрокам плюс-минус разницы большой нет. Может быть, планировали Игорю Дивееву дать чуть поменьше — 30 минут сыграть, но я думаю, что 45 тоже неплохо. Мы подстроились под те изменения, которые есть, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В товарищеской встрече «Зенит» — «Шанхай Порт» с первых минут в воротах сине-бело-голубых играл Денис Адамов, в перерыве матча его заменил Евгений Латышонок. После первого тайма петербуржцы выигрывали со счётом 2:0, итоговый результат контрольной игры — 4:1.

Видео: Почему на эмблеме «Зенита» две звезды