Экс-игрок «Милана» Кутузов вспомнил, как Мальдини помог ему с компьютером

Белорусский экс-нападающий «Милана», «Спортинга» и сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, как ему помог Паоло Мальдини с компьютером.

«С Паоло у меня есть интересная история. На тот момент только появились компьютеры, и я искал какую-то связь с родиной. У меня был портативный компьютер, надо было подключить его к интернету. Мне сказали, что лучше всех во всём этом разбирается Мальдини, отправили к нему. Я после первой тренировки подошёл к нему, сказал: «Паоло, мне нужна твоя помощь, ты же в порядке, следишь за тенденциями». После обеда зашёл к нему в комнату, и Мальдини начал мне интернет устанавливать, какие-то диски искать. На тот момент всё было сложнее. Паоло ходил в офис клуба, подключал какой-то дисковод – провозился часа три, практически не отдохнул. Прямо из его комнаты мы пошли на вторую тренировку, я только свой компьютер занёс обратно. Это капитан «Милана» и сборной Италии, и этот человек потратил три часа на меня. Одним своим поступком он приобрёл боевую единицу, которая была готова сражаться за клуб, за него и всех ребят. Мальдини показал: «Я капитан, я здесь для того, чтобы в команде всё было хорошо. Если кому-то нужна помощь, я всегда рядом». Я увидел характер Паоло, его человечность, generoso по-итальянски.

Я тогда тоже думал: «Ему делать нечего что ли?». Но в «Милане» у меня быстро сломались все стереотипы. В коллективе Мальдини был авторитетом, все ребята на него равнялись. Мне каждый день было стыдно уходить с тренировки раньше него, а он всегда уезжал одним из последних – надо было с кем-то поговорить, сходить в зал, свои дела порешать. Мне тоже нравилось работать, но иногда ты ещё часа полтора после тренировки оттарабанишь, а Мальдини всё на месте. Вроде надо было домой ехать, но стыдно покидать базу раньше Паоло. Он был хорошим примером футболиста и человека, которым я бы хотел стать. Но в «Милане» хватало таких ребят: тот же Рино Гаттузо, который сейчас тренирует сборную Италии, Андреа Пирло – они сидели рядом за столом, постоянно шутили. Они тоже тогда были молоды, но создавали коллектив, в котором было по-настоящему комфортно», — сказал Кутузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Виталий Кутузов выступал за «Милан» в период с 2001 по 2004 год.