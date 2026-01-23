Скидки
Гасилин: пусть лучше в «Динамо» работают Гусев, Шаронов и Жирков, чем иностранцы

Комментарии

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о новом тренерском штабе московского «Динамо», состоящем из российских специалистов.

«Мне интересно понаблюдать за работой Шаронова, Жиркова, Гусева. У этого трио может неплохо получиться. Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы. Я с радостью посмотрю на наших специалистов», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее было официально объявлено, что весеннюю часть сезона-2025/2026 московское «Динамо» проведёт под руководством главного тренера Ролана Гусева. Позднее в качестве ассистентов в тренерский штаб Гусева вошли бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов и экс-хавбек «Динамо», «Челси» и сборной России Юрий Жирков.

