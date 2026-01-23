Ловчев высказался об уходе Дивеева из ЦСКА и Баринова из «Локомотива»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Игоря Дивеева из ЦСКА и Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Дивеев определял игру ЦСКА. И без него для меня пока не видится команды ЦСКА. Я человек из другого мира футбола. Когда я вижу, что человек служил верой и правой команде долгие годы, то его нужно задерживать. ЦСКА нужно было удерживать Дивеева. Так же как «Локомотиву» нужно было удерживать Баринова, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в зимнее трансферное окно Дивеев перешёл из ЦСКА в «Зенит», а Баринов из «Локомотива» в стан «армейцев». На зимний перерыв ЦСКА ушёл на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 36 очков, «Локомотив» (37) — на третьем.