Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев высказался об уходе Дивеева из ЦСКА и Баринова из «Локомотива»

Ловчев высказался об уходе Дивеева из ЦСКА и Баринова из «Локомотива»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Игоря Дивеева из ЦСКА и Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Дивеев определял игру ЦСКА. И без него для меня пока не видится команды ЦСКА. Я человек из другого мира футбола. Когда я вижу, что человек служил верой и правой команде долгие годы, то его нужно задерживать. ЦСКА нужно было удерживать Дивеева. Так же как «Локомотиву» нужно было удерживать Баринова, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в зимнее трансферное окно Дивеев перешёл из ЦСКА в «Зенит», а Баринов из «Локомотива» в стан «армейцев». На зимний перерыв ЦСКА ушёл на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 36 очков, «Локомотив» (37) — на третьем.

Материалы по теме
Данил Круговой подколол Игоря Дивеева из-за перехода в «Зенит»
Истории
Данил Круговой подколол Игоря Дивеева из-за перехода в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android