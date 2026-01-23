Экс-форвард «Милана» Кутузов оценил перспективы Виктора Гончаренко в сборной Беларуси

Белорусский экс-нападающий «Милана», «Спортинга» и сборной Беларуси Виталий Кутузов оценил перспективы Виктора Гончаренко на посту главного тренера белорусской национальной команды.

«Нашей федерации удалось заполучить лучшего тренера Беларуси за последние 10 лет. Шаг достаточно оправданный. Я очень критично отношусь к белорусским специалистам, потому что мне есть с чем сравнить, но иностранцы стоят дорого. Но приглашение Виктора Михайловича – красноречивый шаг для руководства ФФБ. А для самого Гончаренко это вызов, в котором он сейчас нуждается, возможность показать, что он ещё что-то может. Он достаточно молод и энергичен. Но подчеркну, что я не сторонник нашего тренерского цеха и отчётливо понимаю, что Виктору Михайловичу будет очень непросто», — рассказал Кутузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.