Экс-полузащитник «Динамо» Шиманьски перешёл в «Ренн»

Пресс-служба французского «Ренна» объявила о переходе бывшего полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьски. Хавбек присоединился к «Ренну» из «Фенербахче». Турецкий клуб заключил контракт с Себастьяном до 2029 года.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 24 матча в составе «Фенербахче» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 12 млн.

Шиманьски выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2022 год, он провёл 77 игр в Мир Российской Премьер-Лиге и отличился восемью забитыми мячами.