«Уфа» сообщила об обмене игроков с «Сибирью»

«Уфа» и новосибирская «Сибирь» произвели обмен игроками. Об этом сообщил официальный сайт «Уфы».

Отмечается, что по соглашению состав «Уфы» пополнил центральный полузащитник Артём Иванов, а Никита Мацхарашвили продолжит свою карьеру в «Сибири».

«Артём Иванов – воспитанник академии ФК «Сибирь». За ФК «Сибирь» 20-летний хавбек провел 21 матч, забил три мяча и сделал один ассист. Приветствуем Артёма в нашей команде и желаем ему больших успехов вместе с ФК «Уфа»!

Никита Мацхарашвили перешёл в нашу команду в июле 2024 г. из ФК «Челябинск». За ФК «Уфа» полузащитник провёл 41 матч, забил три мяча и сделал три ассиста. Благодарим Никиту за совместную работу и желаем успехов в дальнейшем!» — написано в сообщении клуба.