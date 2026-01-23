Расписание матчей 19-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 23 января, матчем «Осер» — «ПСЖ» стартует 19-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 19-го тура Лиги 1 (время — московское):
23 января, пятница:
22:00. «Осер» — «ПСЖ».
24 января, суббота:
19:00. «Ренн» — «Лорьян»;
21:00. «Гавр» — «Монако»;
23:05. «Марсель» — «Ланс».
25 января, воскресенье:
17:00. «Нант» — «Ницца»;
19:15. «Метц» — «Лион»;
19:15. «Париж» — «Анже»;
19:15. «Брест» — «Тулуза»;
22:45. «Лилль» — «Страсбург».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 43 очка за 18 матчей.