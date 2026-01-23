Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 19-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 19-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 23 января, матчем «Осер» — «ПСЖ» стартует 19-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 19-го тура Лиги 1 (время — московское):

23 января, пятница:

22:00. «Осер» — «ПСЖ».

24 января, суббота:

19:00. «Ренн» — «Лорьян»;
21:00. «Гавр» — «Монако»;
23:05. «Марсель» — «Ланс».

25 января, воскресенье:

17:00. «Нант» — «Ницца»;
19:15. «Метц» — «Лион»;
19:15. «Париж» — «Анже»;
19:15. «Брест» — «Тулуза»;
22:45. «Лилль» — «Страсбург».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 43 очка за 18 матчей.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Топ-события пятницы: матчи «ПСЖ» и «Интера», Australian Open и «Клипперс» против «Лейкерс»
Топ-события пятницы: матчи «ПСЖ» и «Интера», Australian Open и «Клипперс» против «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android