Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кутузов: футбол в Беларуси начал стагнировать лет 30 назад

Виталий Кутузов: футбол в Беларуси начал стагнировать лет 30 назад
Комментарии

Белорусский экс-нападающий «Милана», «Спортинга» и сборной Беларуси Виталий Кутузов высказался об уровне белорусского футбола.

«Футбол в Беларуси начал стагнировать очень давно, это история последних лет 30. Мы перестали генерировать футболистов, у нас не появляются звёзды, как тот же Глеб. И это стало большой проблемой. Те игроки, которые что-то могли, ушли, а на смену им никого не появилось. Каждый из них по-своему старается, но это не тот уровень – система перестала выпускать по-настоящему талантливых и перспективных молодых футболистов. Тренеры тоже варятся в своём котле – мы застоялись, не хватает кругозора.

Популярность футбола в стране сейчас, наверное, самая низкая за всю историю. Ещё лет 30 назад футбол любили, а сейчас этого нет. Если мальчишки не идут заниматься, это становится огромной проблемой для генерации новых кадров. Может быть, эта система кого-то и родит, но если нет массовости, вероятность этого в разы ниже. Популярность футбола рождает всё: посещаемость, финансовое благополучие, рождение новой качественной молодёжи, возможность привлечь в сборную более качественного тренера, в клуб – хорошего игрока», — рассказал Кутузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Материалы по теме
Экс-игрок «Милана» Кутузов вспомнил, как Мальдини помог ему с компьютером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android