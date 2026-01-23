Расписание матчей 21-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 23 января, матчем «Леванте» — «Эльче» стартует 21-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 21-го тура чемпионата Испании (время — московское):
Пятница, 23 января:
23:00. «Леванте» – «Эльче».
Суббота, 24 января:
16:00. «Райо Вальекано» – «Осасуна»;
18:15. «Валенсия» – «Эспаньол»;
20:30. «Севилья» – «Атлетик» Бильбао;
23:00. «Вильярреал» – «Реал» Мадрид.
Воскресенье, 25 января:
16:00. «Атлетико» Мадрид – «Мальорка»;
18:15. «Барселона» – «Овьедо»;
20:30. «Реал Сосьедад» – «Сельта»;
23:00. «Алавес» – «Бетис».
Понедельник, 26 января:
23:00. «Жирона» – «Хетафе».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 49 очков за 20 матчей.