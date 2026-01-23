Расписание матчей 19-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 23 января, матчем «Санкт-Паули» — «Гамбург» стартует 19-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 19-го тура Бундеслиги (время — московское):
23 января, пятница:
22:30. «Санкт-Паули» — «Гамбург».
24 января, суббота:
17:30. «Майнц» — «Вольфсбург»;
17:30. «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»;
17:30. «Байер» — «Вердер»;
17:30. «Бавария» — «Аугсбург»;
17:30. «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг».
20:30. «Унион» — «Боруссия» Дортмунд.
25 января, воскресенье:
17:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Штутгарт»;
19:30. «Фрайбург» — «Кёльн».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 50 очков за 18 матчей.