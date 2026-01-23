Скидки
Экс-игрок «Милана» Кутузов: Гаттузо агрессивно реагировал на шутки, хотели разбудить зверя

Белорусский экс-нападающий «Милана» Виталий Кутузов рассказал о характере бывшего одноклубника — итальянского экс-футболиста Дженнаро Гаттузо.

— О характере Гаттузо ходят легенды. Вспомните его самую безумную выходку?
— Поначалу они пытались подсыпать мне соль за столом, насыпать в стакан. Но не получалось – я всегда их контролировал, по лицу можно было прочитать. Наивно это было (смеётся). Ребята быстро поняли, что лучше пытаться с кем-нибудь другим. Любили и друг над другом пошутить. А сам Рино всегда был агрессивен на поле, но в раздевалке превращался в обычного парня, который может что-то резко ответить, но на самом деле добрый и порядочный. Эту энергию он просто направлял в нужное русло, за счёт неё играл и нивелировал свои слабые качества. Гаттузо – южный парень, где я потом много поиграл, и там есть свои порядки и правила. Я, как и Дженнаро, вырос во дворе. А двор закаляет, делает мальчишкой с определёнными принципами и правилами.

— Читал, что над Гаттузо чуть ли не больше всех шутили и даже по-доброму издевались.
— У него просто агрессивная реакция на все эти подколы, и Андреа постоянно пытался её вызвать. Никто больше так не реагировал, все хотели разбудить зверя в Дженнаро. Это помогало расслабить коллектив, даже тренеры улыбались от реакции Гаттузо на шутки. Соль за столом – самый банальный пример, Пирло постоянно подсыпал её в кофе или воду, — рассказал Кутузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

