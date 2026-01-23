«Динамо» Москва — «Шанхай Шэньхуа»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть

Сегодня, 23 января, состоится матч предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встретятся московское «Динамо» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 17:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На турнире динамовцы сыграют ещё с китайским «Чэнду Жунчэн» 26 января. Победителем турнира, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.