Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать экс-звезду «Лестера»

Полузащитник «Бешикташа» Вильфред Ндиди может вернуться в английскую Премьер-лигу. На подписание 29-летнего нигерийца нацелился «Манчестер Юнайтед», сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Согласно сведениям источника, «красные дьяволы» уже сделали предложение Ндиди по поводу сотрудничества. Финансовые детали оффера пока не разглашаются.

В текущем сезоне Ндиди провёл за «Бешикташ» 16 матчей во всех турнирах, на его счету один гол и одна результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего нигерийского футболиста в € 10 млн.

