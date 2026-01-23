Расписание матчей 22-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 23 января, стартует 22-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 22-го тура Серии А (время — московское)

Пятница, 23 января:

22:45. «Интер» – «Пиза».

Суббота, 24 января:

17:00. «Комо» – «Торино»;

20:00. «Фиорентина» – «Кальяри»;

22:45. «Лечче» – «Лацио».

Воскресенье, 25 января:

14:30. «Сассуоло» – «Кремонезе»;

17:00. «Аталанта» – «Парма»;

17:00. «Дженоа» – «Болонья»;

20:00. «Ювентус» – «Наполи»;

22:45. «Рома» – «Милан».

Понедельник, 26 января:

22:45. «Верона» – «Удинезе».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 49 очков за 21 матч.