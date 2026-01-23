«Зенит» объявил о переходе защитницы из сербского «Спартака»

Защитница Виолета Слович перешла в санкт-петербургский «Зенит» из сербского «Спартака» Суботица. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

«Виолета Слович родилась 30 августа 1991 года в сербском городе Крагуевац. На взрослом уровне дебютировала в 2010 году в составе «Спартака» из Суботицы. Провела в команде 16 лет, за это время 12 раз становилась чемпионкой страны и 10 раз завоёвывала Кубок. В 2018-м была признана лучшей спортсменкой Сербии. Дважды получила приз Футбольного союза Сербии «Золотой мяч» (2019, 2023).

В составе сборной Сербии до 19 лет дебютировала в 2007 году в матче с Беларусью. За национальную команду впервые сыграла 26 сентября 2009 года с Хорватией.

Сине-бело-голубые приветствуют Виолету и желают ей множества побед в составе женской команды!» — написано в сообщении клуба.