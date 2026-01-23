23-летняя сербская полузащитница Ступар пополнила состав «Зенита»

Полузащитница Живана Ступар перешла в санкт-петербургский «Зенит» из сербского «Спартака» Суботица. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

Отмечается, что Живана Ступар будет выступать за «Зенит» под 18-м номером.

«Живана Ступар родилась 23 сентября 2002 года в Нови-Саде (Сербия). Начала карьеру в 2015 году в команде «Воеводина». В 2019-м перешла в «Спартак» из Суботицы, где провела семь лет. За эти годы стала четырёхкратной чемпионкой страны и трёхкратной обладательницей Кубка, неоднократно входила в топ бомбардиров лиги.

В составе национальной команды Сербии дебютировала 21 сентября 2021 года в отборочном матче ЧМ с Германией.

Сине-бело-голубые приветствуют Живану и желают ей множества побед в составе женской команды!» — написано в сообщении клуба.