Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

23-летняя сербская полузащитница Ступар пополнила состав «Зенита»

23-летняя сербская полузащитница Ступар пополнила состав «Зенита»
Комментарии

Полузащитница Живана Ступар перешла в санкт-петербургский «Зенит» из сербского «Спартака» Суботица. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

Отмечается, что Живана Ступар будет выступать за «Зенит» под 18-м номером.

«Живана Ступар родилась 23 сентября 2002 года в Нови-Саде (Сербия). Начала карьеру в 2015 году в команде «Воеводина». В 2019-м перешла в «Спартак» из Суботицы, где провела семь лет. За эти годы стала четырёхкратной чемпионкой страны и трёхкратной обладательницей Кубка, неоднократно входила в топ бомбардиров лиги.

В составе национальной команды Сербии дебютировала 21 сентября 2021 года в отборочном матче ЧМ с Германией.

Сине-бело-голубые приветствуют Живану и желают ей множества побед в составе женской команды!» — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Официально
«Зенит» объявил о переходе защитницы из сербского «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android