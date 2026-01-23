«Арсенал» близок к продлению контракта с защитником Тимбером — Скира

Английский «Арсенал» продолжает переговоры с защитником Юрриеном Тимбером о продлении контракта. Осталось определить срок нового соглашения. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Переговоры о продлении контракта Юрриена Тимбера с «Арсеналом» идут успешно. Артета считает нидерландского правого защитника ключевым игроком. Продление контракта готово. Последние детали относительно срока (2030 или 2031 год)», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Англии 24-летний Юрриен Тимбер провёл 21 матч, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету шесть игр, один гол и одна результативная передача в Лиге чемпионов.