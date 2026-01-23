Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо Москва — Шанхай Шэньхуа: текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:30

«Динамо» Москва — «Шанхай Шэньхуа»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30
Сегодня, 23 января, состоится матч предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встретятся московское «Динамо» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 января 2026, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
На турнире динамовцы сыграют ещё с китайским «Чэнду Жунчэн» 26 января. Победителем турнира, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

Главный тренер «Динамо» Гусев: весной для нас каждая игра — это финал
