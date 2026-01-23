Александр Бубнов отреагировал на готовящийся трансфер Джона Джона в «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал появившуюся информацию, что «Зенит» близок к приобретению 23-летнего атакующего полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона. Сообщалось, что сине-бело-голубые заплатят за бразильского футболиста порядка € 20 млн. Фиксированная часть сделки составит € 18,5 млн, а оставшиеся € 1,5 млн будут прописаны в качестве бонусов за голы.

«Я скажу так: если футболист универсален, да, и может сыграть там не на двух-трёх позициях, то этот футболист…

Однозначно очень ценный и однозначно любая команда, особенно если он хорошего уровня, заинтересована в его приобретении. 23 года? Ну, тем более», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».