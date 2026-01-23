Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов отреагировал на готовящийся трансфер Джона Джона в «Зенит»

Александр Бубнов отреагировал на готовящийся трансфер Джона Джона в «Зенит»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал появившуюся информацию, что «Зенит» близок к приобретению 23-летнего атакующего полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона. Сообщалось, что сине-бело-голубые заплатят за бразильского футболиста порядка € 20 млн. Фиксированная часть сделки составит € 18,5 млн, а оставшиеся € 1,5 млн будут прописаны в качестве бонусов за голы.

«Я скажу так: если футболист универсален, да, и может сыграть там не на двух-трёх позициях, то этот футболист…

Однозначно очень ценный и однозначно любая команда, особенно если он хорошего уровня, заинтересована в его приобретении. 23 года? Ну, тем более», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов определил, чего лишился «Локомотив» в связи с уходом Баринова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android