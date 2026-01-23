Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Челси» и ещё три клуба заинтересованы в полузащитнике «Ювентуса» — Скира

«Челси» и ещё три клуба заинтересованы в полузащитнике «Ювентуса» — Скира
Полузащитником итальянского «Ювентуса» Дугласом Луисом, выступающим на правах аренды за английский «Ноттингем Форест», интересуются английские «Челси» и «Астон Вилла», а также бразильский «Васко да Гама» и нидерландский «Аякс». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Челси», «Васко да Гама», «Аякс» и «Астон Вилла» проявили интерес к полузащитнику «Ювентуса» Дугласу Луису, который может покинуть «Ноттингем Форест» в январское трансферное окно. «Ювентус» требует постоянный трансфер (аренда + обязательство выкупа) за общую сумму в € 28,5 млн», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Англии 27-летний Дуглас Луис провёл восемь матчей. Также на его счету четыре игры и одна голевая передача в Лиге Европы.

