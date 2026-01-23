Скидки
Главная Футбол Новости

Два игрока из «Оренбурга» перешли в «КАМАЗ»

Два игрока из «Оренбурга» перешли в «КАМАЗ»
Комментарии

Челнинский «КАМАЗ» в социальных сетях сообщил о переходах защитника Владислава Давыдова и полузащитника Ацамаза Ревазова из «Оренбурга».

«Ацамаз родом из Северной Осетии, является воспитанником академии «Краснодара». За плечами футболиста матчи в составе «Кубань-Холдинг» и «Оренбурга». Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

Желаем Ацамазу ярких матчей, результативных действий и больших побед в составе нашей команды.

20-летний защитник Владислав Давыдов — воспитанник московского «Спартака», сын того самого, хорошо знакомого челнинской публике — Сергея Давыдова. За плечами футболиста матчи в составе молодёжки «Спартака» и «Оренбурга-2», удалось ему сыграть и в составе основной команды «Оренбурга». Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

Желаем Владиславу ярких матчей, надёжных действий и больших побед в составе нашей команды», — написано в сообщении клуба.

