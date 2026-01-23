Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Фенербахче» Тедеско прокомментировал поражение от «Астон Виллы» в ЛЕ

Главный тренер «Фенербахче» Тедеско прокомментировал поражение от «Астон Виллы» в ЛЕ
Комментарии

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Доменико Тедеско высказался о матче общего этапа Лиги Европы с английской «Астон Виллой» (0:1).

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Санчо – 25'    

«Если играешь смело против таких соперников, ты всегда в итоге оставляешь им пространство для атак, а у них есть качество, чтобы наказать тебя за ошибки. Но во втором тайме мы действительно доминировали и создали много моментов.

Наши два левых защитника травмированы. Нелсон Семеду только что вернулся после долгого лечения, так что мы не могли рисковать и оставлять его на поле дольше, чем на 60 минут. Поэтому пришлось проявить креативность. Мерт [Мюльдюр] хорошо действует на обоих флангах и способен играть на разных позициях», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Яркий дебют Станковича, печальный камбэк Худякова, Эмери обыграл Тедеско. Главное в ЛЕ
Видео
Яркий дебют Станковича, печальный камбэк Худякова, Эмери обыграл Тедеско. Главное в ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android