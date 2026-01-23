Главный тренер «Фенербахче» Тедеско прокомментировал поражение от «Астон Виллы» в ЛЕ

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Доменико Тедеско высказался о матче общего этапа Лиги Европы с английской «Астон Виллой» (0:1).

«Если играешь смело против таких соперников, ты всегда в итоге оставляешь им пространство для атак, а у них есть качество, чтобы наказать тебя за ошибки. Но во втором тайме мы действительно доминировали и создали много моментов.

Наши два левых защитника травмированы. Нелсон Семеду только что вернулся после долгого лечения, так что мы не могли рисковать и оставлять его на поле дольше, чем на 60 минут. Поэтому пришлось проявить креативность. Мерт [Мюльдюр] хорошо действует на обоих флангах и способен играть на разных позициях», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.