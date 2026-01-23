Скидки
Александр Бубнов объяснил отставку Рашида Рахимова из «Рубина»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе Рашида Рахимова с должности главного тренера «Рубина». Сейчас казанцев возглавляет Франк Артига.

«Мне кажется, что Рашид Рахимов был независимым. Единственный, кто мог с ним поговорить, повлиять, от кого он поддержку получал — это президент Татарстана. Все остальные там в клубе были против него. В чём причина… Ну и вообще, отключить телефон, не разговаривать — такого ещё не было.

Может, тем самым он говорил: «Вы для меня никто, я с вами не считаюсь. Приеду, разберёмся, а сейчас меня не трогайте, я отдыхаю», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

