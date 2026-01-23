Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
22:30 Мск
Унаи Эмери стал первым тренером со 100 матчами в Лиге Европы

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери провёл 100-й матч в Лиге Европы. Он стал первым тренером, достигшим такой отметки. Об этом сообщил официальный сайт «Астон Виллы».

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Санчо – 25'    

Вчера, 22 января, «Астон Вилла» обыграла турецкий «Фенербахче» в выездном матче Лиги Европы со счётом 1:0. Английская команда обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

54-летний Унаи Эмери четырежды выигрывал Лигу Европы: три раза с испанской «Севильей» (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) и однажды с испанским «Вильярреалом» (2020/2021). Ещё в одном финале английский «Арсенал» (2018/2019), возглавляемый Эмери, проиграл лондонскому «Челси» (1:4).

