Унаи Эмери высказался о победе «Астон Виллы» в выездном матче Лиги Европы с «Фенербахче»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (1:0).

«Я благодарен нашим 2000 болельщикам из Бирмингема, болельщикам «Астон Виллы», которые помогали нам здесь. На этом стадионе с местными болельщиками действительно невероятная атмосфера. Мы чувствовали поддержку и помощь наших болельщиков — это было просто фантастически.

Мы играли дисциплинированно, хорошо играли в обороне, на нас лежала огромная ответственность — остановить их, не допустить создания моментов в нашей штрафной, и мы это сделали. У нас было много контратак, чтобы забить больше одного гола. А когда мы могли доминировать с мячом, мы действительно занимали хорошие позиции на поле благодаря игрокам. Каждый игрок выложился на полную и показал необходимую самоотдачу, великолепно справившись с нашей игровой стратегией.

Во втором тайме мы немного помучились, 15 минут, они забили гол, но VAR отменил его. Но это было случайностью, потому что в целом мы создали больше моментов, у нас был ещё один гол, который тоже отменил VAR, мы заслужили победу», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».