22:30 Мск
Главная Футбол Новости

В Казахстане арестовали фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат»

В Казахстане арестовали фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат»
Комментарии

Троих болельщиков бельгийского «Брюгге» арестовали в Казахстане после того, как они надели купальники, подобные используемому в фильме «Борат», на матче Лиги чемпионов с местным «Кайратом» (4:1). Об этом сообщил Vesti.kz.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
1 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Станкович – 32'     0:2 Ванакен – 38'     0:3 Верман – 74'     0:4 Мехеле – 84'     1:4 Садыбеков – 90+2'    

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что трое иностранных болельщиков на стадионе совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Они были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел для разбирательства. Отмечается, что по факту появления в общественном месте в состоянии опьянения и совершения мелкого хулиганства было возбуждено административное производство.

«Люди привлечены к административной ответственности. Есть решение суда об их административном аресте на пять суток», — сказал заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.

