В Казахстане арестовали фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат»

Троих болельщиков бельгийского «Брюгге» арестовали в Казахстане после того, как они надели купальники, подобные используемому в фильме «Борат», на матче Лиги чемпионов с местным «Кайратом» (4:1). Об этом сообщил Vesti.kz.
В Департаменте полиции Астаны сообщили, что трое иностранных болельщиков на стадионе совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. Они были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел для разбирательства. Отмечается, что по факту появления в общественном месте в состоянии опьянения и совершения мелкого хулиганства было возбуждено административное производство.
«Люди привлечены к административной ответственности. Есть решение суда об их административном аресте на пять суток», — сказал заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.
