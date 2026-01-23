Скидки
Бывшего тренера «Зенита» Луческу экстренно госпитализировали в Румынии

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и украинского «Шахтёра» Мирча Луческу был экстренно госпитализирован в Румынии на этой неделе из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщает онлайн-издание ProSport. По данным источника, в конце 2025 года Луческу простудился, что вызвало дополнительные проблемы с сердцем. В больнице состояние Мирчи ухудшилось.

Луческу 80 лет. Он является действующим главным тренером сборной Румынии по футболу. В «Зените» специалист трудился с 2016 по 2017 год.

Трофеев с сине-бело-голубыми Мирча не завоевал, однако за время работы в «Шахтёре» восемь раз выигрывал чемпионат Украины.

