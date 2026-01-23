Скидки
Экс-футболист «Милана» Кутузов: Пирло был мастером в PlayStation, но меня недооценил

Экс-футболист «Милана» Кутузов: Пирло был мастером в PlayStation, но меня недооценил
Комментарии

Белорусский экс-нападающий «Милана», «Спортинга» и сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал о совместной игре в приставку PlayStation с легендарным итальянским экс-футболистом Андреа Пирло.

«У меня были хорошие скиллы игры в PlayStation, тогда мы играли в Pro Evolution Soccer. Андреа был в этом мастер, но как-то сел играть со мной, недооценил и получил. Думал, что у нас в Беларуси даже PlayStation нет (смеётся), но я был тёртый калач. После этого продолжили играть, у Пирло появился хороший соперник», — рассказал Виталий Кутузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

