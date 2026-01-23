Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини высказался о дубле Пизилли в матче «Ромы» со «Штутгартом» в Лиге Европы

Гасперини высказался о дубле Пизилли в матче «Ромы» со «Штутгартом» в Лиге Европы
Комментарии

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал дубль полузащитника Никколо Пизилли в матче общего этапа Лиги Европы с немецким «Штутгартом» (2:0).

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Пизилли – 40'     2:0 Пизилли – 90+3'    

«Должен отметить, что Пизилли и в других ситуациях уже демонстрировал свою полезность. Думаю, он быстро растёт. Сегодня, помимо того, что забил, он проявил подлинную зрелость в средней линии. Это один из тех игроков, кто усиливает состав «Ромы». Это правда, что он несколько напоминает [Марко] Тарделли. Они физически схожи. Может, у Пизилли и нет его скорости, но у него отличное чувство ритма при рывках в штрафную и бьёт он очень хорошо», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport.

Материалы по теме
Яркий дебют Станковича, печальный камбэк Худякова, Эмери обыграл Тедеско. Главное в ЛЕ
Видео
Яркий дебют Станковича, печальный камбэк Худякова, Эмери обыграл Тедеско. Главное в ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android