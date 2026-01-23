Гасперини высказался о дубле Пизилли в матче «Ромы» со «Штутгартом» в Лиге Европы

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал дубль полузащитника Никколо Пизилли в матче общего этапа Лиги Европы с немецким «Штутгартом» (2:0).

«Должен отметить, что Пизилли и в других ситуациях уже демонстрировал свою полезность. Думаю, он быстро растёт. Сегодня, помимо того, что забил, он проявил подлинную зрелость в средней линии. Это один из тех игроков, кто усиливает состав «Ромы». Это правда, что он несколько напоминает [Марко] Тарделли. Они физически схожи. Может, у Пизилли и нет его скорости, но у него отличное чувство ритма при рывках в штрафную и бьёт он очень хорошо», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport.