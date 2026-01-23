Скидки
Полузащитник «Ромы» Пизилли поделился эмоциями от дубля в матче ЛЕ со «Штутгартом»

Полузащитник итальянской «Ромы» Никколо Пизилли высказался о дубле в ворота немецкого «Штутгарта» в матче общего этапа Лиги Европы. «Рома» выиграла со счётом 2:0. Пизилли отличился на 40-й и 90+3-й минутах.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Пизилли – 40'     2:0 Пизилли – 90+3'    

«Это мой первый дубль в составе первой команды, очень рад, так как прошло уже немало времени с тех пор, как я забивал в предыдущий раз. Особенно рад тому, что эти два гола позволили команде добиться важной победы. Когда мастера уровня Соуле и Дибалы отдают тебе такие передачи, сразу становится проще», — приводит слова Пизилли официальный сайт УЕФА.

«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Европы. Команда набрала 15 очков за семь матчей.

