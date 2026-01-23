Полузащитник «Ромы» Пизилли поделился эмоциями от дубля в матче ЛЕ со «Штутгартом»
Поделиться
Полузащитник итальянской «Ромы» Никколо Пизилли высказался о дубле в ворота немецкого «Штутгарта» в матче общего этапа Лиги Европы. «Рома» выиграла со счётом 2:0. Пизилли отличился на 40-й и 90+3-й минутах.
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Пизилли – 40' 2:0 Пизилли – 90+3'
«Это мой первый дубль в составе первой команды, очень рад, так как прошло уже немало времени с тех пор, как я забивал в предыдущий раз. Особенно рад тому, что эти два гола позволили команде добиться важной победы. Когда мастера уровня Соуле и Дибалы отдают тебе такие передачи, сразу становится проще», — приводит слова Пизилли официальный сайт УЕФА.
«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Европы. Команда набрала 15 очков за семь матчей.
Комментарии
- 23 января 2026
-
17:08
-
17:07
-
16:54
-
16:52
-
16:50
-
16:42
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:21
-
16:10
-
16:07
-
16:07
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:58
-
15:57
-
15:56
-
15:45
-
15:43
-
15:39
-
15:31
-
15:20
-
15:12
-
15:11
-
15:06
-
15:00
-
14:52
-
14:45
-
14:44
-
14:33
-
14:30
-
14:30
-
14:15