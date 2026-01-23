Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» показал видео с прибытием Вендела на сборы команды

Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала в телеграм-канале видеоролик, на котором видно, что полузащитник Вендел прибыл в расположение команды. Бразилец опоздал к началу сборов «Зенита» на семь дней.

Ранее сообщалось, что Вендел будет оштрафован примерно на € 700 тыс. (62 млн рублей) за опоздание на сборы команды. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

