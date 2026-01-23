Тренер «Урала» Березуцкий: у меня своё видение футбола, поэтому для ребят много нового

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Василий Березуцкий высказался о зимних тренировочных сборах команды в ОАЭ.

«Отличная погода, отличные условия, хорошее поле. Ни одного замечания. Очень приятно встретиться с ребятами, все рады началу работы. Первый сбор – больше упор на физику, кому-то тяжеловато. Мы ждём определённых результатов, когда они будут способны играть 90 минут. После первых сборов этого точно не случится.

Сейчас все игры будут проходить под большими нагрузками, под большим теоретическим давлением – для них много нового. Надеюсь, к третьему сбору и голова, и физические кондиции придут в норму.

У меня своя концепция, своё видение футбола, поэтому для ребят очень много нового, что они открывают для себя в футболе. Иногда они слышат такие вещи, которых никогда не слышали раньше», — приводит слова Березуцкого официальный сайт «Урала».