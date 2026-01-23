Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Динамо» рассказали, контактировали ли со Шварцем перед назначением Ролана Гусева

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможных контактах с немецким тренером Сандро Шварцем перед назначением Ролана Гусева.

— Правда, что перед назначением Гусева были контакты с Сандро Шварцем?
— Контакты были со многими кандидатами. Мы принимали решение исходя из большого количества сценариев и определённого количества кандидатов. Но было принято решение и тот путь, по которому мы пошли. Верим, что он правильный, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В октябре 2025 года 47-летний Сандро Шварц покинул американский «Нью-Йорк Ред Буллз». Он возглавлял «Динамо» в период с 2020 по 2022 год.

