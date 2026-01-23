Скидки
Бубнов ответил, каких игроков нужно купить «Спартаку», чтобы занять третье место в РПЛ

Бубнов ответил, каких игроков нужно купить «Спартаку», чтобы занять третье место в РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, каких игроков «Спартаку» нужно приобрести этой зимой, чтобы занять третье место в турнирной таблице Мир РПЛ. На зимний перерыв красно-белые ушли, расположившись на шестой строчке.

«С нападающими у них всё более-менее в порядке, но всё равно нужен один ещё форвард. Забивной. И они его ищут, я знаю. Потом нужен ещё в опорную зону игрок уровня Барко. Именно в опорную, Барко должен выше играть.

Ну и с защитой разбираться. В первую очередь с крайними защитниками. Они должны быть более высокого уровня. И результативнее в атаке», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

