Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Бывший игрок «Милана» Кутузов: Анчелотти мог позвать поговорить в раздевалочке

Белорусский экс-нападающий «Милана», «Спортинга» и сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился впечатлениями от работы под руководством Карло Анчелотти.

«Полгода в «Милане» был Фатих Терим, и он был очень закрытым, мало общался с командой, держал дистанцию. А Карло был в «Милане» как дома, ему дали полный карт-бланш, хотя то было только начало его тренерской карьеры. И он сразу стал становиться тем Анчелотти, которого мы сейчас знаем, который выиграл абсолютно всё. Его самое сильное качество – навык выстраивать связи между игроками. Например, Сержиньо был самым быстрым фланговым игроком в мире, и Анчелотти понимал, что его нельзя заставить играть медленно и не использовать это качество. Карло доверял капитану и всем остальным – внутри команды ощущалась свобода. Мог и меня позвать поговорить в раздевалочке, спрашивал, как мои дела, нет ли каких-то проблем, хвалил.

Я благодарен Анчелотти, ведь с ним я и дебютировал в Серии А в футболке «Милана». Играл я мало, но это опыт, которым я очень дорожу. Да и выпускать такого молодого парня в важных матчах – это большой риск, поэтому на тренировках старался, показывал, что я есть и точно не испорчу погоды. Недавно впервые посмотрел свой матч с «Ромой», а я там трижды по воротам пробил, был неплох. Подумал: «А где же волнение, где робость?» На тот момент очень сильно волновался, в таком состоянии тяжело показывать максимум. Но я старался для команды», — рассказал Кутузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

