«Пять иностранцев с 2028 года, и точка». Дегтярёв — о лимите на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что изменения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу с 2028 года неотвратимы. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», — приводит слова Дегтярёва с форума «Знание.Государство» ТАСС.

Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».