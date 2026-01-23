Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пять иностранцев с 2028 года, и точка». Дегтярёв — о лимите на легионеров в РПЛ

«Пять иностранцев с 2028 года, и точка». Дегтярёв — о лимите на легионеров в РПЛ
Комментарии

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что изменения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу с 2028 года неотвратимы. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», — приводит слова Дегтярёва с форума «Знание.Государство» ТАСС.

Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

Материалы по теме
Мусаев поделился отношением к ужесточению лимита на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android