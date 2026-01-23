Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, как воспитанникам «Зенита» пробиться в основной состав команды. Он считает, что молодые игроки должны проявлять характер и дерзость.

«Всё зависит от самих игроков. Это надо иметь характер, волю, пробиться, тренироваться дополнительно, следить за собой. Пожелаем этого вот этим ребятам, которые должны бросить вызов иностранцам. Иностранцы сильные к нам приезжают, за большие деньги. Но надо дерзнуть. Вот то поколение — Аршавин, Кержаков, Денисов — они дерзнули. Они были дерзкие в освоении футбольной науки», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».