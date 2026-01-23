«Наблюдал минуту безумия». Шон Дайч — о поражении «Ноттингем Форест» от «Браги» в ЛЕ

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Шон Дайч прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги Европы с португальской «Брагой» (0:1). На 53-й минуте полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт не забил пенальти, а через минуту игрок английской команды Райан Йейтс отправил мяч в свои ворота.

«Очень печально. Я наблюдал одну минуту безумия, хотя в остальном всё выглядело для нас в целом беззаботно. В то же время мы не доминировали настолько, насколько хотели. Недостаточно часто находили бреши в обороне соперника. Не забили пенальти, но такое бывает. Но то, как мы проявили себя в следующую минуту, — в этом точно нет ничего хорошего. Проиграли из-за такого нелепого гола.

Забитый гол придал новых сил сопернику, завёл болельщиков. Мы на минуту выключились, потом побежали за мячом, им удалось проникнуть в штрафную. В итоге — очень неудачная ситуация для Райана Йейтса. Можно сказать, что в целом мы действовали слишком медленно, завязли в такой игре», — приводит слова Дайча официальный сайт УЕФА.