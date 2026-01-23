Погребняк заявил, что Захаряну лучше вернуться в «Динамо» из «Реала Сосьедад»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Томи» и «Фулхэма» Павел Погребняк высказался о ситуации с российским полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном. Ранее появилась информация, что главный тренер испанской команды Пеллегрино Матараццо провёл личную беседу с несколькими футболистами команды с целью сообщить им, что они не входят в его планы. В числе этих игроков был и Захарян.

«Очевидно, что «Реал Сосьедад» — не его команда. Надо менять чемпионат. Нужно идти в команду с меньшими амбициями и там доказывать свою состоятельность.

Думаю, это должен быть клуб из РПЛ. В других чемпионатах ему будет сложно. Возможно, лучше в «Динамо» вернуться», — приводит слова Погребняка Metaratings.