Главная Футбол Новости

Венсан Компани оценил переход Эдина Джеко в «Шальке-04»

Венсан Компани оценил переход Эдина Джеко в «Шальке-04»
Комментарии

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о переходе боснийского нападающего Эдина Джеко в немецкий «Шальке-04». Ранее они вместе выступали за английский «Манчестер Сити».

«То, что он так долго продолжает играть на этом уровне, во многом объясняется его профессионализмом. Мы всегда говорим об этом и с Мануэлем Нойером, как они могут быть в такой хорошей форме в таком возрасте — это и есть профессионализм! Никогда не забудешь, как забивать голы. На данном этапе его трансфер может стать очень важным для «Шальке». Поскольку он был так важен в моей карьере, я желаю ему всего наилучшего!» — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в социальной сети Х.

