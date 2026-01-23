Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Директор хлопал в ладоши». Виталий Кутузов рассказал, как попал в «Милан»

Белорусский экс-нападающий «Милана» и сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, как попал в итальянский клуб.

«Начнём с того, что матч с «Миланом» в 2001 году должен был состояться 12 сентября, а 11-го – предыгровая тренировка на стадионе «Динамо». Мы приехали, и УЕФА отменяет матч, который должен был состояться буквально завтра, из-за теракта в Нью-Йорке. Тогда я был уставшим, не хватало времени восстановиться, и мои кондиции казались мне не оптимальными, мягко говоря. И тут игру с «Миланом» переносят на неделю, если не ошибаюсь. Вроде как за эту неделю мы сыграли ещё с кем-то и начали готовиться к этому матчу. Я более-менее выдохнул, восстановился, пришёл в норму – и уже в игре с «Миланом» у меня многое получалось. Я тогда был капитаном молодёжной сборной Беларуси, много забивал в чемпионате, а один из тренеров из системы «Милана» просмотрел до этого целых шесть игр с моим участием. После этого он приехал в Миланелло и сказал: «Этого парня надо брать». Это история не одного тайма.

А как меня брать, если состав «Милана» на тот момент – самый настоящий «галактикос»? У них там «Золотые мячи», вся сборная Италии. История казалась трудно осуществимой, но очный матч показал, что я и на их фоне могу выглядеть достаточно прилично. Тогда я сильно напряг их оборону, которая была одной из лучших в мире. «Милан» победил, но у БАТЭ в той игре были достаточно опасные моменты, чтобы повернуть игру в нашу сторону. И тогда, уже на трибуне, они поняли, что парень я достаточно талантливый, раз на фоне «Милана» выгляжу здорово. И приняли решение брать меня. А потом мне рассказали, что Арьедо Брайда (экс-спортдиректор «Милана». – Прим. «Чемпионата») приехал в Миланелло и радовался: «Мы купили крутого футболиста!», хлопал в ладоши. Это ведь лотерея. «Милан» искал молодых, талантливых ребят, которых потом можно превратить в нечто большее. Брайда был неимоверно счастлив, потому что у них получилось найти игрока, которого не знает вообще никто в мире. А в итоге, думаю, они на мне заработали раза в два больше. К тому же привезли парня из Беларуси, который разбавил бразильско-аргентинскую диаспору (улыбается)», — рассказал Кутузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

