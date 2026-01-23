Кутузов: задач перед сборной Беларуси наставили, но всё рушится, получаем шесть от Дании

Белорусский экс-нападающий «Милана» Виталий Кутузов ответил на вопрос о задачах сборной Беларуси.

«О них стараются помалкивать, потому что задач уже наставили до этого, но всё рушится. Получаем шесть от Дании, не можем перейти центр поля. К постановке задач и федерация, и Виктор Михайлович относятся очень аккуратно. Но для меня задача проста: увидеть боеспособную команду, которая будет соответствовать уровню соперника, даже если проиграет. Проиграть ведь тоже можно по-разному, но нужно показывать зубы. 0:6 – катастрофа, это говорит о том, что соперник просто с другой планеты. Как дубль и первая команда. Может, пока сборная Беларуси не выйдет на крупный турнир, но хотелось бы, чтобы команда оказывала гораздо более высокий уровень сопротивления. Пока у нас такой дефицит кадров, выиграть будет неимоверно сложно. Для этого Гончаренко и пригласили – кому как не ему пытаться что-то изменить?» — рассказал Кутузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.