Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с наложением трансферного бана от РФС

В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с наложением трансферного бана от РФС
Комментарии

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировали ситуацию с наложением трансферного бана от РФС. Ранее о запрете самарцам на осуществление сделок с игроками сообщал телеграм-канал Sport Baza.

«Мы прогнозировали, что это может произойти после того, как компания «РТ-Капитал» заявила о намерении признать «Крылья» банкротом. РФС работает согласно существующим регламентам. В свою очередь, мы планируем закрыть существующие долговые обязательства перед «РТ-Капитал» до 3 февраля. Напомню, трансферное окно у нас будет открыто до 19 февраля, поэтому успеем всех заявить и необходимым составом начать вторую часть чемпионата», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: предпосылок к завершению карьеры не вижу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android