В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с наложением трансферного бана от РФС

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировали ситуацию с наложением трансферного бана от РФС. Ранее о запрете самарцам на осуществление сделок с игроками сообщал телеграм-канал Sport Baza.

«Мы прогнозировали, что это может произойти после того, как компания «РТ-Капитал» заявила о намерении признать «Крылья» банкротом. РФС работает согласно существующим регламентам. В свою очередь, мы планируем закрыть существующие долговые обязательства перед «РТ-Капитал» до 3 февраля. Напомню, трансферное окно у нас будет открыто до 19 февраля, поэтому успеем всех заявить и необходимым составом начать вторую часть чемпионата», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.