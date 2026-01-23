Бубнов: главный тренер «Динамо» — Газзаев, остальные — его подчинённые

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о положении в тренерском штабе Ролана Гусева в «Динамо». Ранее помощниками Гусева стали Роман Шаронов и Юрий Жирков.

— Не верите в Гусева и его тренерский штаб, я так понимаю?

— Ну да. Тем более что я говорю… Там на самом деле главный тренер — Газзаев. А это всё — подчинённые. И этого, самое главное, Гусев никогда не скрывал. Говорит: «Я без него шагу не делаю».

— Он не говорил, что шага не делает, говорил, что иногда звонит, советуется. Мне кажется, это нормальная ситуация.

— А с чего он советник стал у Степашина в совете директоров? Ни с того ни с сего, что ли? Он же мог и так его консультировать. А нет. Потому что Газзаеву этого мало — быть просто советчиком. Ему нужно официально быть советником, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».