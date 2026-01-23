«Трансфер близко». Агент Сауся подтвердил, что игрок пройдёт медосмотр для «Спартака»

Футбольный агент Андрей Талаев, являющийся представителем полузащитника Владислава Сауся, прокомментировал информацию о переходе игрока в московский «Спартак». Ранее о грядущей сделке сообщил журналист Иван Карпов.

«Саусь действительно сегодня вылетит на медосмотр для перехода в «Спартак». Трансфер будет завершён, когда Владислав пройдёт медобследование, но всё близко», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Саусь выступает за калининградскую «Балтику» с лета 2024 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах в составе калининградцев в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На счету латераля гол и две результативные передачи.