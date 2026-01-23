Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Трансфер близко». Агент Сауся подтвердил, что игрок пройдёт медосмотр для «Спартака»

«Трансфер близко». Агент Сауся подтвердил, что игрок пройдёт медосмотр для «Спартака»
Комментарии

Футбольный агент Андрей Талаев, являющийся представителем полузащитника Владислава Сауся, прокомментировал информацию о переходе игрока в московский «Спартак». Ранее о грядущей сделке сообщил журналист Иван Карпов.

«Саусь действительно сегодня вылетит на медосмотр для перехода в «Спартак». Трансфер будет завершён, когда Владислав пройдёт медобследование, но всё близко», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Саусь выступает за калининградскую «Балтику» с лета 2024 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах в составе калининградцев в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На счету латераля гол и две результативные передачи.

Материалы по теме
Игроки «Балтики» тренируют приёмы боевых искусств на сборах. Видео
Истории
Игроки «Балтики» тренируют приёмы боевых искусств на сборах. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android