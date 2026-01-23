РФС и «Спартак» организуют матч легенд памяти Никиты Симоняна

Российский футбольный союз (РФС) и ФК «Спартак» организуют матч легенд в память о Никите Симоняне — легендарном советском нападающем, который ушёл из жизни в 2025 году.

В матче примут участие команда легенд сборной СССР и команда легенд «Спартака».

«25 января в манеже «Сокольники» состоится матч между сборной СССР и московским «Спартаком». Начало – в 11:30. На поле выйдут Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Мостовой, Денис Глушаков, Заза Джанашия, Роман Березовский и другие звёзды отечественного футбола и бывших союзных республик. Сборную СССР возглавят Эдуард Маркаров и Александр Мирзоян, «Спартак» – Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Шавло.

Почётными гостями станут создатели фильма «Золотой дубль» о Никите Симоняне и триумфе «Арарата» в 1973 году. Роль легендарного футболиста и тренера исполнил Егор Бероев. Премьера картины – 29 января», — сказано в заявлении РФС.