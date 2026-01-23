В «Реале Сосьедад» прокомментировали новость о возможном уходе Арсена Захаряна

В пресс-службе «Реала Сосьедад» прокомментировали новость о возможном уходе российского полузащитника Арсена Захаряна. Ранее появилась информация, что главный тренер испанской команды Пеллегрино Матараццо провёл личную беседу с несколькими футболистами команды с целью сообщить им, что они не входят в его планы. В числе этих игроков был и Захарян.

«У нас нет дополнительной информации о Захаряне — ни медицинской, ни по его ситуации», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Захарян перешёл в испанскую команду летом 2023 года. За этот период 22-летний полузащитник принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.